Atletica – Kipchoge mostruoso! Impresa riuscita: maratona completata in meno di due ore

Kipchoge nella storia: il keniota scende sotto il muro delle due ore in una maratona

Eliud Kipchoge ce l’ha fatta: l’atleta keniota è riuscito nella sua impresa nella 1:59 challenge sulle strade di Vienna. Kipchoge ha completato una maratona in meno di due ore, e anche se il suo risultato non sarà omologato, è entrato incredibilmente nella storia. Il campione olimpico ha completato la maratona esattamente in un’ora, 59 minuti e 40 secondi, scendendo storicamente sotto il muro delle due ore e diventando il più grande maratoneta di sempre.

”Ognuno di noi se si prepara nella sua vita può raggiunge risultati impossibili. Volevo ispirare tante persone, nell’idea di spingersi oltre i limiti umani, ci ho provato tante volte e questa volta ci sono riuscito’‘, ha dichiarato il keniota dopo la sua impresa.

