Atletica – Atleta Europea dell’Anno: Eleonora Giorgi in nomination

Atletica: Eleonora Giorgi in nomination per l’atleta europea dell’anno



Il bronzo mondiale della 50 km di marcia a Doha, il record europeo e la vittoria in Coppa Europa ad Alytus. Al termine di una straordinaria stagione, per Eleonora Giorgi arriva anche la candidatura a “Women’s European Athlete of the Year”, atleta europea dell’anno, il sondaggio indetto dalla European Athletics e che vede in nomination le atlete di maggiore spicco del 2019, dalla due volte medaglia d’oro mondiale Sifan Hassan alla campionessa iridata dei 200 metri Dina Asher-Smith passando per la regina dell’alto Mariya Lasitskene. La trentenne lombarda delle Fiamme Azzurre, allenata da Gianni Perricelli, ha guadagnato la nomination grazie al terzo posto mondiale in Qatar, ottenuto sul lungomare della Corniche nella seconda uscita in carriera sulla 50 km, distanza nella quale detiene il primato continentale in virtù del crono di 4h04:50 centrato ad Alytus, in maggio, all’esordio nella specialità.

COME VOTARE – È possibile votare fino alle 12.00 di venerdì 18 ottobre attraverso le pagine Facebook, Twitter e Instagram di European Athletics, esprimendo il proprio “mi piace” o condividendo su Facebook, facendo il “retweet” su Twitter o mettendo “mi piace” su Instagram alla foto di Eleonora Giorgi sul post originale. Vincerà chi, alla chiusura delle votazioni, avrà raggiunto il maggior numero di retweet e like.

LE CANDIDATE – Eleonora Giorgi è in ottima compagnia: in nomination anche gli ori mondiali Dina Asher-Smith (Gran Bretagna, 200), Sifan Hassan (Olanda, 1500-10000), Mariya Lasitskene (Ana, alto), Anzhelika Sidorova (Ana, asta), Malaika Mihambo (Germania, lungo) e Katarina Johnson-Thompson (Gran Bretagna, eptathlon), la polacca argento iridato del martello Joanna Fiodorow e le tedesche di bronzo a Doha Konstanze Klosterhalfen (5000) e Gesa Felicitas Krause (3000 siepi).

