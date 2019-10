Atletica – Alessia Trost e Marco Tamberi si separano: definita la risoluzione del rapporto di collaborazione

Atletica: cambio di guida tecnica per Alessia Trost, definita la risoluzione del rapporto di collaborazione con Marco Tamberi



È in vista un cambio di guida tecnica per il bronzo mondiale indoor del salto in alto Alessia Trost. La 26enne saltatrice delle Fiamme Gialle e l’allenatore Marco Tamberi hanno definito la risoluzione del rapporto di collaborazione iniziato nell’autunno 2016 ad Ancona.

“Ho cercato, in questi tre anni, di avvicinarmi il più possibile al tipo di salto che Marco per me ha studiato – le parole di Alessia Trost – lavorando su schemi motori che mi appartenevano dagli anni dell’atletica giovanile. Prendendo atto dei miei limiti nel riportare in gara la totalità del nuovo modello tecnico e nell’impossibilità di definire una soluzione condivisa, che necessariamente avrebbe richiesto di rivedere in senso evolutivo il tracciato percorso finora, abbiamo convenuto di interrompere il rapporto. Questa esperienza rimarrà comunque per me fonte di insegnamenti sportivi, professionali e personali”. “Ora, nella consapevolezza di possedere diverso margine di lavoro, con il supporto della Federazione, delle Fiamme Gialle e del mio manager Federico Rosa, sto cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore, che mi permetterà di riprendere gli allenamenti con serenità in vista della stagione olimpica”, conclude Trost.

“Sono stati mesi molto intensi – le parole di Marco Tamberi in una nota inviata dal suo staff – e basati sul continuo confronto, talvolta anche critico, ma sempre ispirato da un obiettivo comune: riportare Alessia ai livelli internazionali che le competono. Ho studiato le soluzioni con la passione per il mio lavoro e la conoscenza di questo sport, il salto in alto, che ha in sé una componente mentale che lo rende affascinante e crudele al tempo stesso: se il gap fra allenamento e competizione diventa incolmabile, la competenza tecnica deve lasciare spazio ad altre valutazioni”.

“Proprio per questo motivo – prosegue Tamberi – abbiamo cercato di capire con l’atleta quali fossero i problemi e, davvero a malincuore, abbiamo convenuto che non proseguire più insieme potesse essere una decisione ragionevole. Alessia, in accordo con le mie conclusioni, mi ha confermato che cercherà al più presto una nuova guida tecnica e sono certo che saprà scegliere al meglio per le sue esigenze. Le auguro sinceramente tutto quanto desideri per la sua carriera agonistica”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE