Atalanta-Shakhtar Donetsk, tifoso bergamasco cade dal terzo anello di San Siro e finisce in ospedale

Durante la sfida di Champions League fra Atalanta e Shakhtar Dontsk un tifoso bergamasco è caduto dal terzo anello di San Siro: l’uomo è finito in ospedale

Tragedia sfiorata nel corso della sfida di Champions League fra Atalanta e Shakthar Donetsk. Un tifoso nerazzurro, presente allo stadio San Siro (che ospita i match casalinghi dell’Atalanta in Europa, ndr), è caduto dal terzo anello. Dopo un volo di circa 4 metri, l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Carlo in codice giallo. Secondo la polizia, si tratta di un incidente non collegato a eventi calcistici.

