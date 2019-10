Atalanta, altro record legato ai gol: è la prima squadra nella Serie A a segnare almeno 2 reti in tutte le prime 10 giornate

Grazie al 2-2 contro il Napoli, l’Atalanta firma un altro record legato ai gol: i bergamaschi sono la prima squadra nella storia della Serie A a segnare 2 gol in tutte le prime 10 partite di campionato

Dopo il 2-2 maturato contro il Napoli, l’Atalanta difende la terza posizione in campionato e si gode un attacco supera da 30 gol in 10 partite: un attacco da record! Dopo il primato dei 28 gol in 9 giornate, la ‘Dea’ si gode anche un altro record: l’Atalanta è la prima squadra nella storia della Serie A a fare almeno 2 gol in tutte le prime 10 partite di campionato. Il tutto senza bomber Duvan Zapata: niente male…

