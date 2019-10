Atalanta, come te nessuna mai! 28 gol in 9 giornate polverizzano il record della Juventus: solo 2 squadre fanno meglio in Europa

L’Atalanta rifila un netto 7-1 all’Udinese e sale a quota 28 gol in 9 giornate di Serie A: è record! In Europa solo Manchester City e Ajax hanno fatto meglio

Dopo il netto 5-1 subito dal Manchester City in Champions League, l’Atalanta era chiamata ad una netta reazione appena qualche giorno dopo in campionato. Una sconfitta del genere, che ha quasi estromesso i bergamaschi dall’Europa, avrebbe potuto condizionare mentalmente qualsiasi squadra, ma non quella di Gasperini.

L’Atalanta ha risposto alle critiche con un netto 7-1 rifilato alla povera Udinese, passatta in vantaggio con Okaka e poi travolta dalle reti di Ilicic (2), Muriel (3), Pasalic e del giovane prodotto del vivaio Traore. Una vittoria frutto di un calcio spettacolare, intenso sotto il profilo fisico (nonostante 3 gare in una settimana) e di alta qualità sotto quello tecnico. L’attacco gira che è una bellezza anche senza il bomber Duvan Zapata e stabilisce addirittura un record: da quando esistono i 3 punti nessuna squadra aveva firmato 28 gol in 9 giornate. Il primato precedente apparteneva alla Juventus che ne aveva realizzate 27 nella stagione 2017-2018.

Può sembrare solo un numero, ma 28 gol sono davvero tanti. Nei principali campionati d’Europa solo Manchester City e Ajax sono riuscite a fare meglio segnando 29 gol in 9 giornate, appena uno in più della ‘Dea’ che si conferma bellissima e vincente.

