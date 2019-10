Brutte notizie per l’Atalanta, problema muscolare per Zapata con la Colombia: la situazione

L’attaccante colombiano ha lasciato il terreno di gioco dopo poco più di venti minuti dell’amichevole contro il Cile, nelle prossime ore gli esami strumentali

Atalanta in ansia per le condizioni di Duvan Zapata, che ha accusato un problema muscolare durante l’amichevole tra Colombia e Cile, terminata con il risultato di 0-0. L’attaccante colombiano è uscito dopo 23 minuti, toccandosi la zona dell’adduttore destro in seguito ad una conclusione verso la porta di Bravo. Il ct Queiroz lo ha subito richiamato in panchina, per non rischiare di aggravare il problema. Nelle prossime ore sono previsti i primi esami strumentali, che permetteranno di avere una prima diagnosi del problema.

