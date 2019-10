Arsenal, non c’è più spazio per Mesut Ozil: il tedesco relegato in panchina da Emery

L’allenatore dell’Arsenal ha parlato di Ozil, parlando dei motivi che lo spingono a non puntare su di lui in questo periodo

Periodo davvero complicato per Mesut Ozil, che non riesce più a trovare spazio nell’Arsenal. Il tedesco è rimasto in panchina anche nel match di Europa League contro lo Standard Liegi, una decisione a sorpresa di Unai Emery che al momento non punta sul tedesco.

Una presa di posizione chiara e netta, che l’allenatore spagnolo ha spiegato così: “scelgo sempre i giocatori migliori per ogni partita. Quando decido di non mandarlo in campo è perché penso che ci siano altri giocatori che lo meritano di più. Domenica avremo un’altra partita e decideremo sempre allo stesso modo. Vogliamo il miglior undici possibile per raggiungere il nostro obiettivo, che è vincere, adattandoci alle difficoltà che comporterà la gara col Bournemouth. Cosa deve fare Ozil? Continuare a lavorare“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE