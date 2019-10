Futuro in Premier League, Allegri ‘rimpolpa’ il proprio staff: secondo la stampa inglese c’Ã¨ una new-entry

Secondo i tabloid inglesi, Massimiliano Allegri allenerà presto in Premier League e, nel suo staff, dovrebbe entrare Patrice Evra

Conclusa l’avventura con la Juventus alla fine della scorsa stagione, Massimiliano Allegri si gode alcuni mesi di relax in attesa di tuffarsi in un altro progetto, che potrebbe condurlo in Premier League. Secondo la stampa britannico, la prossima tappa dell’allenatore livornese sarà il Manchester United, dove prenderebbe il posto di Solskjaer.

Questa sarebbe l’ipotesi più probabile per il Daily Mail, anche se non è chiaro che l’ex Juve e Milan approdi a stagione in corso oppure al termine del campionato. Si tratterebbe di una possibilità così concreta al punto di parlare già della composizione dello staff tecnico di Allegri, che dovrebbe registrare una new-entry a breve termine. Si tratta di Patrice Evra, ex giocatore proprio del tecnico livornese alla Juventus, con cui ha stretto un rapporto di stima e di amicizia. L’allenatore italiano avrebbe già promesso un posto nel proprio staff al francese che, in caso di approdo allo United, sarebbe utile per favorirne l’ambientamento.

