La fine di un sogno, Marchisio lascia il calcio: “ho deciso di ritirarmi, vi spiego perchè l’ho fatto”

Il centrocampista italiano ha deciso di lasciare il calcio in maniera definitiva, annunciandolo in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino

Claudio Marchisio dice basta, il centrocampista italiano ha annunciato in conferenza stampa la fine della propria carriera agonistica, condita da trionfi e vittorie ottenuti soprattutto con la maglia della Juventus addosso.

Proprio nello stadio che per tanto tempo è stato suo, l’ex bianconero ha scelto di rivelare la sua decisione, in quella sala conferenze dell’Allianz Stadium in cui i ricordi si accumulano uno dopo l’altro. Voce ferma ma tradita qualche volta da un filo di emozione, come non potrebbe essere altrimenti: “avrete immaginato il perché vi ho chiesto di venire qui oggi. Ho deciso di ritirarmi, è stata una decisione ponderata, ma difficile. Ho scelto un luogo come questo per annunciarlo. Volevo farlo a casa mia, ma non ci stavamo tutti quanti, quindi ringrazio la Juventus che mi ha concesso questo luogo speciale. Ho passato una notte insonne, ho scelto la parola sogno per descrivere questa mia avventura. Il sogno di un bambino, il sogno di un ragazzo che intuisce di avere talento. Non dimenticherò le emozioni che ho provato”.

L’ex centrocampista della Juventus poi ha proseguito: “era giusto arrivare a questa decisione, non conta l’età. E’ importante quello che si sente dentro. Non basta solo il talento serve anche la dedizione e la fortuna. Io ne ho avuta tanta ad avere persone che mi hanno aiutato in questo modo. Allenatori, dirigenti e compagni. E’ stato un sogno che ho vissuto con tutto me stesso in ogni società. Quest’estate ho attraversato un periodo molto complicato per via della riabilitazione e dentro di me è scattato qualcosa. Cercavo di recuperare ma il corpo non reagiva più come un tempo. Sono anche arrivate offerte importanti ma sapevo di dover rispettare Claudio, quello che sono. Non potevo accettare le proposte. Finisce una parte della mia vita e ne comincia un’altra. Non mi precludo niente“.

