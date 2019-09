Zverev batte Raonic al terzo set: la Laver Cup è del Team Europa!

Grazie alla vittoria di Zverev su Raonic il Team Europa vince la Laver Cup: il Team World sconfitto 13-11 in rimonta

La Laver Cup si conferma un torneo avvincente e combattuto, nonostante sia poco più di un’amichevole. Vista la caratura dei tennisti presenti però, il livello resta sempre e comunque alto, dando vita a match godibili e divertenti. La giornata odierna, quella del terzo e ultimo turno del torneo, si era aperta in maniera negativa per il Team Europa campione in carica: prima il forfait di Nadal per infortunio al polso, poi la sconfitta di Thiem contro Fritz. Il Team World accarezzava il primo successo dopo due sconfitte nelle prime edizioni, ma la formazione europea ha messo in atto una strepitosa rimonta. Prima Roger Federer ha accorciato le distanze battendo Isner, poi è toccato ad Alexander Zverev chiudere i conti battendo Milos Raonic nell’ultimo singolare di giornata terminato con il punteggio di 6-4 / 3-6 / 10-4. Il Team Europa si conferma vincitore della Laver Cup con il punteggio di 13-11.

