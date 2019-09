X Factor – Skechers sponsor ufficiale dell’edizione 2019: le calzature del brand italiano indossate dai concorrenti

Le collezioni Skechers sponsor di X Factor 2019. Le calzature lifestyle e sportive di Skechers saranno indossate dai concorrenti del talent

Skechers USA Italia S.r.l., filiale di Skechers USA Inc, terza azienda più importante al mondo specializzata in calzature sportive e lifestyle, annuncia la sponsorizzazione ufficiale di X Factor 2019, il talent show prodotto da Fremantle in onda su Sky e giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. Lo show, che è molto amato e seguito dal grande pubblico, darà infatti spazio allo stile inconfondibile del brand con alcuni modelli della sua collezione per uomo e per donna: Skechers Energy, D’Lites e Stamina che accompagneranno gli aspiranti talenti nel loro percorso per tutta la durata del talent show.

Lo stile pop e colorato di Skechers sale dunque sul palco di X Factor, seguendo i concorrenti dai primi passi delle audizioni al palco delle grandi performance da star. Le sneakers di Skechers saranno, infatti, le calzature ufficiali del talent e completeranno il look dei concorrenti, cercando di esprimerne al meglio la personalità durante tutte le fasi del programma, a partire dalle durissime selezioni di Bootcamp e Home Visit fino ai Daily e alle spettacolari performance live.

“X Factor è un programma seguitissimo dal pubblico italiano ed è l’occasione perfetta e di rilievo per raccontare le tendenze nel mondo delle calzature attraverso i nostri modelli più cool ed eclettici” commenta Sergio Esposito, General Manager Skechers USA Italia. “In questi anni in Italia abbiamo dimostrato attraverso i nostri successi di avere l’X Factor per salire su questo palco e siamo sicuri che sarà l’occasione giusta per dare spazio all’anima più lifestyle di Skechers, presentando i modelli Heritage che hanno avvicinato il brand a trendsetter e influencer di tutto il mondo”.

Protagoniste assolute le Energy, introdotte sul mercato da Skechers per la prima volta nel 1999 e caratterizzate da una suola tra le più voluminose sul mercato, che le ha rese famose in tutto il mondo, vero best seller del brand; le Stamina, sempre ispirate al trend delle “dad shoes”, e, infine, le ormai mitiche D’Lites, chunky sneakers dal mood anni ’90 diventate un cult tra gli appassionati. I performer avranno a disposizione un’ampia gamma di colori, fantasie e design tra cui poter scegliere ogni giorno la scarpa più adatta al proprio stile e alle prove che dovranno affrontare per dimostrare di avere l’X Factor.

Le calzature Skechers per uomo, donna e bambino sono disponibili nei punti vendita Skechers,

nei grandi magazzini e presso rivenditori di tutto il mondo.

Per maggiori informazioni su Skechers, visitate il sito www.it.skechers.com.