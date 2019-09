WTA Zhengzhou – Eliminazione a sorpresa per la Svitolina, in semifinale ci va la Mladenovic

L’ucraina non riesce a staccare il pass per le semifinali del torneo cinese, cedendo in tre set alla propria avversaria francese

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Elina Svitolina nel torneo WTA di Zhengzhou, la tennista ucraina cede infatti in tre set alla francese Mladenovic, arrendendosi con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo quasi tre ore di partita.

La numero 3 del ranking passa subito in svantaggio al termine della prima frazione, riuscendo però a riequilibrare le sorti dell’incontro nel secondo set. Ristabilita la parità, la Svitolina non riesce a tenere il ritmo della Mladenovic, che avanza così in semifinale dove affronterà Petra Martic.

