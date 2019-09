WTA Zhengzhou – Pliskova, doppietta in un giorno: eliminate Hercog e Kenin

Karolina Pliskova supera due giocatrici in un giorno e raggiunge la semifinale di Zhengzhou: eliminate Hercog e Kenin

Lavoro extra per Karolina Pliskova quest’oggi. La tennista numero 2 al mondo ha dovuto affrontare ben 2 giocatrici nello spazio di poche ore per guadagnarsi l’accesso alla semifinale del WTA di Zhengzhou. Pliskova ha prima concluso il match contro Polona Hercog, interrotto qualche giorno fa per pioggia e concluso 6-3 / 7-5 in favore della tennista ceca. Qualche ora dopo si è ripetuta contro Sofia Kenin, trionfando al terzo set con il punteggio di 6-4 / 4-6 / 6-1.

