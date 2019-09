WTA Zhengzhou – Kerber ko al primo turno: Riske trionfa in rimonta

Angi Kerber ko al primo turno del torneo WTA di Zhengzhou: la tedesca ko per mano di Riske

Esordio amaro per Angelique Kerber allo “Zhengzhou Open“, nuovissimo Wta Premier dotato di un montepremi di un milione di dollari in corso sui campi in cemento della metropoli nella provincia di Henan, in Cina. La tennista tedesca è stata sconfitta in rimonta dalla statunitense Riske. Il match è terminato dopo due ore e 51 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 6-4, 7-6(6).

