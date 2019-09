WTA Zhengzhou – Jelena Ostapenko trionfa ai sedicesimi: la tennista lettone batte Xiaodi You

Jelena Ostapenko trionfa nei sedicesimi di finale del WTA di Zhengzhou: la tennista lettone batte Xiaodi You al terzo set

Esordio positivo per Jelena Ostapenko nei sedicesimi di finale del WTA di Zhengzhou. La tennista lettone, campionessa del Roland Garros nella stagione 2017, è alla ricerca di vittorie che diano morale dopo una stagione complicata, nella quale è scivolata fini in 75ª posizione. Ostapenko ha trionfato all’esordio nel tornei cinese su Xiaodu You (246 WTA) vincendo l’incontro in tre set con il punteggio di 3-6 / 6-0 / 2-6.

