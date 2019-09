WTA Zhengzhou – Pliskova è la prima finalista: Tomljanovic ko in due set

Pliskova super, Tomljanovic ko in due set: la tennista ceca è la prima finalista del torneo WTA di Zhengzhou

Karolina Pliskova è la prima finalista del torneo WTA di Zhengzhou, nuovissimo Wta Premier dotato di un montepremi di un milione di dollari in corso sui campi in cemento della metropoli nella provincia di Henan, in Cina. La tennista ceca numero 2 al mondo ha asfaltato oggi l’australiana Tomljanovic in due set: il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e 9 minuti di gioco. Pliskova si prepara a sfidare in finale la vincente del match tra Martic e Mladenovic.

