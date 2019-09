WTA Zhanghzhou – Svitolina in rimonta: Putintseva sconfitta al tie-break del terzo set

Elina Svitolina accede ai quarti di finale del WTA di Zhengzhou: la tennista ucraina rischia il ko al tie-break del terzo set, poi rimonta e batte Putintseva

Servono 2 ore e 35 minuti ad Elina Svitolina per staccare il pass che le concede l’accesso ai quarti di finale del WTA di Zhengzhou. La numero 3 al mondo è stata costretta a rimontare per ben due volte Yulia Putintseva, trovandosi prima sotto di un set e successivamente in svantaggio 5-1 al tie-break del terzo set. Svitolina è stata però abile a restare in partita e poi superare l’avversaria kazaka con il punteggio di 6-3 / 1-6 / 6-7 (5-7).

