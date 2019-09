WTA Wuhan – Sabalenka centra il bis, secondo titolo consecutivo in Cina grazie al successo in finale sulla Riske

La bielorussa vince per il secondo anno consecutivo il titolo di Wuhan, battendo in finale la Riske in tre set

Aryna Sabalenka centra il bis consecutivo nel “Dongfeng Motor Open“, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina.

La 21enne bielorussa si impone per il secondo anno nel torneo asiatico, battendo in finale Alison Riske con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 e conquistando così il quarto titolo della carriera. Una finale per nulla inedita in questa stagione, visto che la bielorussa e l’americana si erano affrontate anche nell’ultimo atto di Shenzhen a gennaio, terminato anche lì con la vittoria della Sabalenka. Settima finale persa in carriera per la Riske, ferma ai due titoli vinti a Tianjin nel 2014 e a ‘s-Hertogenbosch nel 2018.

