WTA Wuhan – Riske manda al tappeto Kvitova e raggiunge Sabalenka in finale

Kvitova eliminata in semifinale: Riske si giocherà il titolo contro Sabalenka

Niente da fare per Petra Kvitova al torneo WTA di Wuhan: la tennista ceca, numero 7 del ranking mondiale femminile è stata eliminata oggi in semifinale, così come accaduto a Barty. Kvitova ha ceduto alla statunitense Riske, che ha trionfato dopo due ore e 6 minuti di gioco con un doppio 7-5. Riske dunque sorride e si prepara ad affrontare in finale Sabalenka per il titolo.

