WTA Wuhan – Pliskova non lascia scampo alla Anisimova, doppio 6-3 per la ceca e ottavi in tasca

La tennista ceca si impone in scioltezza sulla propria avversaria statunitense, stendendola con un doppio 6-3 e volando così agli ottavi di finale del torneo cinese

Karolina Pliskova avanza senza problemi agli ottavi di finale del “Dongfeng Motor Open“, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina.

La tennista ceca stende in scioltezza l’americana Anisimova, che si arrende in due set dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Basta un doppio 6-3 alla numero 2 del mondo per staccare il biglietto per il prossimo turno, dove se la vedrà con l’ucraina Yastremska.

