WTA Wuhan – Petra Kvitova in semifinale: ‘rimandata’ la giovane Yastremska

Petra Kvitova accede alla semifinale del WTA di Wuhan: la tennista ceca supera la giovane Yastremska in due set

Bastano 73 minuti a Petra Kvitova per accedere alla semifinale del WTA di Wuhan. La numero 7 al mondo supera con facilità la giovane e talentuosa Yastremska (numero 27 WTA) in due set vinti con il punteggio di 6-2 / 6-4. In semifinale Petra Kvitova affronterà la vincente di Riske-Svitolina.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE