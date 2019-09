WTA Wuhan – Barty eliminata in semifinale: Sabalenka lotterà per il titolo

Sabalenka è la prima finalista del torneo WTA di Wuhan: la numero 1 Barty eliminata in due set

Niente da fare per Ashleigh Barty al “Dongfeng Motor Open”, ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.828.000 dollari in corso sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. L’australiana numero 1 al mondo è stata fermata in semifinale da Sabalenka: la bielorussia ha trionfato dopo un’ora e 41 minuti di gioco col punteggio di 7-5, 6-4. Sabalenka dunque attende di sapere chi tra Kvitova e Riske sarà la sua avversaria in finale.

