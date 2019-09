WTA Wuhan – Ashleigh Barty si impone su Sofia Kenin: la n°1 al mondo vola ai quarti

Ashleigh Barty accede ai quarti di finale del WTA di Wuhan: la numero 1 al mondo supera Sofia Kenin in due set

Dopo 1 ora e 28 minuti di gioco Ashleigh Barty accede ai quarti di finale di Wuhan. Buona prova offerta dalla numero 1 al mondo, attuale campionessa in carica del Roland Garros, capace di imporsi in due set su Sofia Kenin, numero 17 del ranking mondiale femminile. Barty ha staccato il pass per i quarti di finale vincendo i due set necessari con il punteggio di 6-3 / 7-5. La prossima avversaria della tennista australiana sarà la vincente di Martic-Kudermetova.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE