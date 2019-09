Ostapenko non ce la fa: la lettone asfaltata all’esordio da Babos al torneo WTA di Seoul

Esordio amaro per Ostapenko al torneo WTA di Seoul. La tennista lettone ha ceduto al primo turno alla rivale Babos, in due set. L’ungherese ha imposto sin da subito il suo gioco ottenendo una vittoria in sciotezza, in solo un’ora e 16 minuti di gioco, con un secco doppio 6-3.

