WTA Pechino – Svitolina, servono due tie-break contro Wang: Bencic trionfa al terzo set contro Venus Williams

Elena Svitolina e Belinda Bencic superano i sedicesimi di finale del WTA di Pechino: la tennista ucraina supera Wang, la svizzera si impone su Venus Williams

Doppia vittoria per le top 10 impegnate nel pomeriggio italiano del WTA di Pechino. Elina Svitolina e Belinda Bencic devono però sudarsi il passaggio del turno. La tennista ucraina, numero 3 del ranking femminile, supera in 2 ore e 11 minuti la cinese Yafan Wang dopo due tie-break (7-5 / 7-1). La Bencic ha invece bisogno del terzo set per battere la sempre combattiva Venus Williams in rimonta (3-6 / 6-3 / 7-5).

