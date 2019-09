WTA Pechino – Kerber suda ma vola al secondo turno, battuta in tre set la cinese Zhang

La tedesca va in vantaggio dopo il primo set, facendosi però recuperare dalla propria avversaria cinese. Nel terzo parziale l’allungo decisivo

Angelique Kerber stacca il pass per il secondo turno del “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina.

La tennista tedesca supera in tre set la cinese Zhang, imponendosi con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Nel prossimo turno la Kerber se la vedrà con Polona Hercog, che ha battuto anche lei in tre set Julia Goerges.

