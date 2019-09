WTA Pechino – Bertens agli ottavi: Yastremska lotta ma si arrende al secondo set

Kiki Bertens accede agli ottavi del WTA di Pechino: la tennista olandese supera Dayana Yastremska in due set

Servono 1 ora e 45 minuti a Kiki Bertens per accedere agli ottavi del WTA di Pechino. La tennista olandese, numero 8 al mondo, ha trovato in Dayana Yastremska (numero 26 WTA) un’avversaria ostica e combattiva. Ne dà prova il primo set, vinto dalla Bertens al tie-break (5-7) dopo 1 ora e 3 minuti di gioco. La tennista orange si è ripetuta anche nel secondo periodo di gioco, vinto 3-6 in 42 minuti.

