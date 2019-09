WTA Pechino – Belinda Bencic si impone senza fatica sulla Hsieh, la svizzera stacca il pass per il secondo turno

La tennista svizzera si impone in due set sulla propria avversaria, bagnando dunque con una vittoria l’esordio nel torneo cinese

Comincia come meglio non potrebbe il percorso di Belinda Bencic nel torneo Wta di Pechino, riscattando così la precoce eliminazione subita nel torneo di Wuhan. La svizzera stacca il pass per il secondo turno battendo Su-Wei Hsieh in due set, con il punteggio di 7-5 6-2 dopo quasi un’ora e mezza di partita.

Niente da fare per la tennista di Taiwan, rimasta in gioco solo nel primo parziale per poi cedere di schianto nel secondo. Adesso la Bencic se la vedrà con la vincente del match tra Strycova e Venus Williams.

