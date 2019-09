WTA Pechino – Andreescu stacca il pass per i sedicesimi: Sasnovich non completa la rimonta

Bianca Vanessa Andreescu accede ai sedicesimi di finale del WTA di Pechino: la tennista canadese supera Sasnovich al terzo set

Bianca Vanessa Andreescu torna in campo dopo il successo agli US Open. La tennista canadese, numero 6 al mondo e fresca vincitrice dello Slam americano, ha staccato il pass per i sedicesimi del WTA di Pechino battendo in 3 set Aliaksandra Sasnovich (numero 60 WTA). Andreescu ha vinto 6-2 il primo set, perdendo però il secondo 2-6. Decisivo l’ultimo periodo di gioco nel quale la canadese non si è fatta sorprendere ed ha negato la rimonta all’avversaria con un perentorio 6-1.

