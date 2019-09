WTA Osaka – Camila Giorgi si ferma ai quarti di finale, l’azzurra sconfitta in due set dalla belga Mertens

Niente da fare per la tennista italiana al cospetto della propria avversaria, riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3

Si interrompe ai quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, Wta Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo a Osaka. In un match rinviato di 24 ore per via della pioggia, l’azzurra è stata costretta a cedere il passo a Elise Mertens, riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di battaglia.

Una sconfitta che fa male per la 27enne di Macerata, che difendeva i punti della semifinale ottenuta l’anno scorso, quando perse contro Naomi Osaka. Proprio la padrona di casa e numero 1 del seeding ha interrotto poi la corsa della stessa Mertens in semifinale, battendola nettamente con il risultato di 6-4, 6-1.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE