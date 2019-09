WTA Guangzhou – Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale, superata in tre set la cinese Saisai Zheng

La tennista azzurra supera la padrona di casa in tre set, staccando così il pass per i quarti di finale

Prosegue la marcia di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Guangzhou, in corso di svolgimento sul cemento cinese con un montepremi di 500.000 dollari. L’azzurra stacca il pass per i quarti di finale, stendendo la padrona di casa Saisai Zheng con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5 dopo due ore e quarantaquattro minuti di gioco. La numero 126 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, se la vedrà adesso con Sofia Kenin, abile a superare in due set l’ucraina Zavatska.

