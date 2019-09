WTA Guangzhou – Elina Svitolina accede agli ottavi di finale: Jakupovic stesa con un doppio 6-3

Elina Svitolina stacca il pass per gli ottavi di finale del WTA di Guangzhou: la tennista numero 3 al mondo supera in due set Dalila Jakupovic

Bastano 70 minuti ad Elina Svitolina per accede agli ottavi di finale del WTA di Guangzhou. La tennista ucraina, attuale numero 3 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set su Dalila Jakupovic, lucky loser numero 151 della classifica WTA. Svitolina ha staccato il pass per il turno successivo con il punteggio di 6-3 / 6-3.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE