WTA Beijing – Muguruza eliminata al primo turno: Kenin trionfa in 3 set

Muguruza si ferma al primo turno del torneo WTA di Beijing: la spagnola ko per mano di Kenin

Niente da fare per Garbine Muguruza al “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina.La tennista spagnola è stata eliminata ai 32esimi dalla statunitense Kenin: il match è terminato dopo un’ora e 43 minuti di gioco col punteggio di 0-6, 6-2, 2-6.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE