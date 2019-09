Vuelta di Spagna – Valverde, che stoccata a Roglic: “nella terza settimana ha sempre un calo”

Valverde pronto a dare battaglia nell’ultima settimana della Vuelta di Spagna: arriva la frecciatina per Roglic

Inizia oggi la terza ed ultima settimana della Vuelta di Spagna 2019: i ciclisti sono pronti a darsi battaglia nelle ultime tappe prima di poter incoronare il nuovo re della grande corsa a tappe spagnola. Roglic comanda la classifica generale, con Valverde secondo a 2’48”: lo spagnolo campione del mondo non ha intenzione di arrendersi e nella terza settimana vuole tentare l’impossibile per aggiudicarsi la sua gara di casa.

Intanto, in attes di lottare con Roglic per le strade spagnole, Valverde lo ha punzecchiato ieri, puntando su qualche giochetto psicologico: “la terza settimana non è mai come le altre e Roglic ha mostrato in passato di avere sempre un calo“, ha dichiarato il campione del mondo.

