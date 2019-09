Vuelta di Spagna – Oggi si decide la corsa, Roglic difende la maglia rossa: percorso, altimetria e favoriti della 20ª tappa

Roglic difende la maglia rossa: percorso, altimetria e favoriti della 20ª tappa della Vuelta di Spagna

La Vuelta di Spagna sta per volgere al termine: oggi si corre infatti la penultima tappa della corsa spagnola, ovvero l’ultima possibilità per Alehandro Valverde di insediare Primoz Roglic, attuale maglia rossa. I ciclisti pedaleranno per 190,4 km da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos, in un percorso nel quale dovranno affrontare ben 6 Gpm, due dei quali di prima categoria.

La Jumbo Visma dovrà aiutare Roglic a proteggere la maglia rossa, impedendo a qualche uomo pericoloso di andare in fuga. Inoltre bisogna fare attenzione a Miguel Angel Lopez e Pogacar che lotteranno per la maglia bianca e cercheranno di raggiungere Quintana per il podio.

Attenzione allo spettacolo della salita conclusiva, la Plataforma de Gredos, con pendenza media di 3,8%, con i big che sicuramente cercheranno di fare la differenza.

