Vuelta di Spagna – Una nuova frazione di montagna: percorso, altimetria e favoriti della 18Âª tappa

Oggi la 18ª tappa della Vuelta di Spagna: percorso, altimetria e favoriti della Comunidad de Madrid-Becerril de Sierra

Prosegue il percorso dei ciclisti in gara alla Vuelta di Spagna 2019. Ieri è iniziata la terza ed ultima settimana della grande corsa a tappe spagnola, con Roglic che è riuscito a difendere la maglia rossa da leader. Oggi i corridori affronteranno un tosto percorso di montagna, da la Comunidad de Madrid a Becerril de Sierra: i ciclisti pedaleranno per ben 177,5 in una frazione impegnativa. Ben quattro saranno in fatti i Gpm, ma senza arrivo in salita.

Sarà possibile vedere dunque una fuga, con Izaguirre, Teuns, Brambinlla e Leon Sanchez che potrebbero dire la loro. Sono però da tenere sotto controllo anche i big, che potrebbero provare ad attaccare Roglic, per metterlo in difficoltà e accorciare le distanze in classifica generale per provare a rubargli la maglia da leader.

