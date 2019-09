Vuelta di Spagna – Maxi caduta a metà della 19ª tappa: a terra anche la maglia rossa Roglic! [VIDEO]

Importante caduta a metà della 19ª Tappa della Vuelta di Spagna: coinvolti, fra i tanti, anche Miguel Angel Lopez e la maglia rossa Primoz Roglic

La 19ª Tappa della Vuelta di Spagna regala un importante turning point a metà della corsa. Ad una sessantina di km dal termine, una maxi caduta ha coivolto diversi ciclisti di spessore: sono finiti a terra Miguel Angel Lopez, Rafa Majka, Tony Martin (unico ritiratosi) e soprattutto la maglia rossa Primoz Roglic. Caduta che comunque non dovrebbe avere gravi ripercussioni sulla classifica generale visto che la Movistar, nonostante un accenno di corsa iniziale per cercare di ridurre il gap di Valverde dalla prima posizione, ha poi rallentato per far rientrare in gruppo i big caduti.

📽️💥¡Así ha sido la caída que ha dejado bloqueados a @rogla y @SupermanlopezN! / 🇬🇧 Here’s the crash where Roglic and López got caught! 🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/Hbt4Lt61Op — La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2019

