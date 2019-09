Vela – The Ocean Race sbarca in Italia: la tappa finale dell’edizione 2022 a Genova

L’Ocean Race per la prima volta in Italia: la tappa final dell’edizione 2022 si svolgerà a Genova

L’Italia festeggia un traguardo storico: per la prima volta in assoluto l’Ocean Race sbarca in Italia. La regine delle regate transoceaniche, infatti, disputerà la tappa finale dell’edizione 2022 a Genova. Ad annunciaro, al Salone Nautico di Genova, è stato il sindaco Marco Bucci, insieme al presidente della regata Richard Brisius. “Ho il grande onore di annunciare che abbiamo scelto Genova per il gran finale della The Ocean Race” ha detto Brisius.

