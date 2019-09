UFC Vancouver – Andrew Sanchez dà forfait, cancellato il match contro Marvin Vettori che attacca: “fighetta, ti avrei massacrato”

Andrew Sanchez dà forfait per infortunio e il match contro Marvin Vettori, previsto per UFC Vancouver, viene cancellato: il fighter italiano non perde occasione per attaccare l’avversario definendolo un codardo

A pochi giorni da UFC Vancouver Andrew Sanchez ha deciso di chiamarsi fuori dalla contesa. Il fighter americano salterà l’evento canadese per infortunio e non potrà combattere contro Marvin Vettori. ‘The Italian Dream’ non ha preso bene il ritiro dell’avversario che, già in passato, aveva fatto saltare il primo match fra i due. Vettori, tramite le proprie storie Instagram, ha ricoperto l’avversario di insulti irripetibili, riassumibili in “sei una fighetta“.

Ai microfoni della ‘Rosea’ il fighter italiano ha ribadito il concetto: “ci sono rimasto molto male, e mi dispiace per tutti i sacrifici fatti: taglio del peso, strategie, tutti quelli che mi seguono e sono arrivati qui in Canada. L’infortunio? Non so, per me ha preso la palla al balzo perché ha paura. Ero veramente pronto, l’avrei massacrato. Già un anno fa mi ha fatto lo stesso scherzo, e non è il massimo perché così è la seconda volta che influisce in maniera negativa nella mia carriera. Ora mi hanno offerto di combattere ancora con lui tra un mese, ma vorrei essere certo che stavolta si faccia”.

