UFC Copenaghen – I giudici puniscono Di Chirico: l’azzurro perde per ‘decisione unanime’ contro Muradov

Di Chirico perde per decisione unanime, il pupillo di Mayweather Muradov alza le braccia al cielo nello spettacolo di Copenaghen

Serata di puro spettacolo a Copenaghen con le sfide di UFC. Diversi italiani sulla gabbia, tra i quali anche Di Chirico, che ha sfidato Muradov, rappresentato da Floyd Mayweather che lo ha definito il miglior fighter del mondo. Il pugile italiano, non è riuscito ad andare a caccia del riscatto dopo la delusione dello scorso giugno contro Holland: “Manzo” avrebbe dovuto affrontare oggi Sobotta, ma a causa di un infortunio del tedesco, ha fatto i conti con l’uzbeko Muradov.

Dopo 3 round terminati sul 29-28, sono stati i giudici a decretare il vincitore dell’incontro: ad alzare le braccia al cielo per la vittoria è stato proprio Muradov. Ancora una delusione quindi per Di Chirico che ha perso per ‘decisione unanime’.