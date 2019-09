Nuova opportunità per Allegri, l’ex Juve pronto a tornare in panchina: si spalancano le porte della Premier League

L’ex allenatore della Juventus potrebbe sedersi presto sulla panchina del Tottenham, la posizione di Pochettino traballa per via dell’eliminazione in Carabao Cup contro una squadra di quarta serie

Non è un momento facile per il Tottenham, costretto ad incassare due pesanti sconfitte in questa settimana. Prima il ko con il Leicester in Premier League, poi quello in Carabao Cup contro il Colchester United, una squadra addirittura di quarta divisione.

Un doppio colpo durissimo da mandare giù, che potrebbe costare caro a Mauricio Pochettino, come sottolinea oggi la stampa inglese. Secondo il ‘The Sun’, potrebbe essere Massimiliano Allegri il nome in cima alla lista degli Spurs in caso di esonero dell’argentino, anche se l’allenatore toscano ha proprio ieri affermato di voler prendersi un anno sabbatico: “sto prendendomi un anno per ricaricare le batterie e riprendere in mano la mia vita. Negli ultimi 16 anni sono stato come in una centrifuga“. Difficile però resistere eventualmente al richiamo del Tottenham, una squadra perfetta per le idee di Allegri.

