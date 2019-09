Tennis – Il sogno di Florentino Perez: Nadal vs Federer davanti agli 81.000 del Santiago Bernabeu

Florentino Perez ha in mente di proporre un match straordinario al Santiago Bernabeu: niente calcio, ma la grande classica del tennis Nadal vs Federer

Il Santiago Bernabeu è un vero e proprio tempio dello sport. Lo stadio del Real Madrid ha visto trionfare i Blancos migliaia di volte, ha ospitato i più grandi campioni del calcio mondiale e le competizioni nazionali ed internazionali più prestigiose. E in futuro potrà anche allargare i suoi orizzonti al di fuori del calcio. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha in mente un’idea che lo stuzzica da tempo: organizzare un grande match davanti agli 81.000 spettatori che lo stadio può ospitare. Non una partita di calcio, ma una grande classica del tennis mondiale: Rafa Nadal vs Roger Federer. La sfida fra due dei più grandi tennisti di sempre, in grado di unire 39 Slam con la loro singola presenza, sarebbe il match tennistico con più presenza della storia: il prima attuale appartiene al match fra Serena Williams e Kim Clijsters del 2010, visto da 35.681 spettatori.

