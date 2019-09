Tennis – Novak Djokovic torna ad allenarsi dopo l’infortunio: si punta al rientro in Cina e a Tokyo

Novak Djokovic torna ad allenarsi dopo l’infortunio che lo ha costretto al ritiro dagli US Open: il tennista serbo non vuole saltare gli appuntamenti in Cina e a Tokyo

Novak Djokovic non ha fissato tempi di recupero per l’infortunio alla spalla subito agli US Open, problema che lo ha costretto al ritiro dallo Slam nel quale era campione in carica.

Un guaio fisico giudicato ‘più grave del previsto‘, ma che sembra sulla via della guarigione. Il tennista serbo, attuale numero 1 del ranking mondiale maschile, ha infatti postato sui social la foto con la squadra serba della Coppa Davis e, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe pronto a rientrare per gli appuntamenti in Cina e Tokyo.

