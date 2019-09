Tennis – Novak Djokovic pessimista: “l’infortunio alla spalla sinistra è più grave del previsto. Non so quanto tornerò”

Novak Djokovic si è mostrato pessimista nel parlare del suo infortunio alla spalla: il campione serbo non ha ancora fissato dei veri e propri tempi di recupero

Lo scorso 2 settembre Novak Djokovic abbandonava gli US Open per infortunio, scuro in volto, con un problema alla spalla che gli impediva di proseguire la sfida contro Wawrinka. L’ex campione dello Slam americano, due settimane dopo, si ritrova ancora a sentire dolor e a dover rimandare il suo rientro.

Ai microfoni di RTS Djokovic spiega: “non so quando tornerò. Spero presto, anche se l’infortunio è più grave di quanto immaginassi, dunque ho bisogno di un’altra settimana per vedere come si evolverà. In teoria potrei essere pronto per Tokyo ma, in questo momento, non lo so“.

