Tennis – Djokovic si mette alla prova in Giappone: il serbo diventa… lottatore di sumo

Djokovic diventa lottatore di sumo per qualche ora in Giappone: che divertimento per il serbo numero 1 al mondo

Novak Djokovic ama divertire e divertirsi: pronto a tornare in campo dopo l’infortunio alla spalla il serbo ha trascorso qualche ora con dei colossi del sumo: alla vigilia dell’esordio al Japan Open Tennis Championship, il numero 1 del ranking ATP ha cambiato sport per qualche ora, facendo visita ad un centro di allenamento per lottatori. Djokovic ha provato a lottare contro questi campioni, ma senza riuscire a spostare il suo avversario di un millimetro.

“Mi sentivo un po ‘fuori forma (per il sumo)… con qualche chilo in più, sarò pronto a competere. Probabilmente con un peso forma tre volte superiore a quello attuale potrei forse competere. È abbastanza impressionante vedere quanto siano agili, non pensavo che fossero così flessibili considerando che questo è uno sport da pesi massimi. Ho notato che curano molto la mobilità delle loro articolazioni“, ha dichiarato Djokovic.

