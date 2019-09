Tennis, Djokovic tranquillizza i suoi tifosi: il serbo punta ad un recupero lampo dopo il problema alla spalla

Il numero uno del ranking Atp ha postato sui social un messaggio per i propri fan, ammettendo di essere al lavoro per essere presente a Tokyo

Novak Djokovic non ha nessuna intenzione di chiudere in anticipo la stagione, il problema alla spalla lo condiziona ma il serbo sta lavorando duramente per presenziare agli ultimi impegni in programma in questi mesi.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, il numero uno del ranking Atp ha provato a tranquillizzare i propri fan, rivelando di voler rientrare a Tokyo: “grazie a tutti per il vostro grande supporto e interesse per le condizioni della mia spalla. Sono in fase di riabilitazione e spero di essere pronto per il prossimo torneo a Tokyo. Vi terrò aggiornati. Mi dispiace di avervi tenuto al buio in questi giorni, la mia salute è sempre la priorità: non appena sarò pronto, tornerò“.

Valuta questo articolo

