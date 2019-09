Tennis – Djokovic, 269 settimane da n°1: superato Jimmy Connors! Nel mirino Lendl, Sampras e Federer

Novak Djokovic è per la 269ª settimana della sua carriera in vetta alla classifica ATP: il tennista serbo supera Jimmy Connors e mette nel mirino Lendl, Sampras e Federer

Quella appena iniziata è la 269ª settimana in cui Novak Djokovic figura al vertice del tennis ATP. Il tennista serbo ha staccato Jimmy Connors, fermo a quota 268. Nel mirino del campione di Belgrado c’è ora Ivan Lendl da raggiungere il prossimo lunedì a quota 270. Più lontani invece Pete Sampras (286) e Roger Federer (310). In caso riuscisse a difendersi dagli assalti di Rafa Nadal nelle prossime settimane, Djokovic potrebbe superare Sampras il 13 gennaio 2020 e Federer il 30 giugno 2020. Djokovic ha una striscia aperta di 46 settimane da numero uno, durante la quale ha collezionato 46 vittorie e appena 9 sconfitte e trionfato in due tornei dello Slam (Australian Open e Wimbledon).

