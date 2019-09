Tennis – David Ferrer sarà direttore del torneo ATP 500 di Barcellona

David Ferrer sarà il nuovo direttore del torneo ATP 500 di Barcellona: Albert Costa si dedicherà all’organizzazione della nuova Coppa Davis

Dopo aver lasciato il tennis giocato, David Ferrer tornerà in una veste diverse nel mondo che tanto ha amato. Lo spagnolo sarà infatti il nuovo direttore dell’ATP 500 di Barcellona, un torneo che negli ultimi anni si è imposto come uno fra i più prestigiosi della categoria 500, nonchè della superficie rossa presenti nell’intero circuito. Il precedente direttore, Albert Costa, ex numero 6 al mondo e vincitore del Roland Garros 2002, dopo 11 anni alla guida del torneo si dedicherà all’organizzazione della nuova Coppa Davis.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE