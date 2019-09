Taribo West shock, le dichiarazioni dell’ex Milan sono clamorose: “la mafia ha fatto di tutto per mandarmi via”

Taribo West lascia tutti senza parole: le rivelazioni dell’ex Inter e Milan sono clamorose

Taribo West, ex calciatore di Inter e Milan, sta facendo parlare di sè per delle dichiarazioni scottanti rilasciati al sito “Score Nigeria”. L’ex difensore nigeriano, ricordato da molti per le particoli accongiature e per gli atteggiamenti eccentrici, ha rilasciato rivelazioni clamorose sul suo addio al Milan: “la mafia ha fatto di tutto per farmi andare via dal Milan. Sulla stampa hanno scritto che ero infortunato e i medici sono stati corrotti per dire che ero infortunato, ma era una bugia. Lo hanno fatto perché ritenevano impensabile che un giocatore africano potesse prendere il posto dei veterani“, ha affermato con riferimento a Paolo Maldini e Billy Costacurta.

